CANTON-Canton moved to 10-6 (3-4) on the year after a loss to Metamora

Canton 215

Metamora 201

Canton

E. Rosich 49

R. Moser 51

K. Fahnestock 62

S. Eveland 67

J. Walters 54

R. Davis 61

Metamora

H. Heiden 51

B. Drier 46 (medalist)

K. Troutt 53

T. Whitaker 51

O. Ehlers 63

B. Johnson 62