4TH GRADE
High Honors: Grace Bonney, Samantha Bonney, Carsyn Braun, Brady Robinson, Cameron Stone, Sara Stufflebeam, Hannah Tindall, Lilith Weaver
Honor Roll: Izabel Atchley, Triniti Beaird, Jace Butler, Nevaeh Cohagan, Oliver Dalpiaz, Kegen Duncan, Kenedy Duncan, Gavin Edwards, Addison Ford, Jozie Grzanich, Milo Hood, Aliyah Kolves, Payton Messer, Norah Monroe, Laython OBryant, Eva Ogden, Aubry Poppenhager, Eli Ramirez, Journey Robbins, Caillidora Snyder, Mason Sorrells, Madison Spellman, Ella Spratt, Savannah Stahl, Ashlynn Taylor, Emery Thrasher
5TH GRADE
High Honors: Liam Larson, Brady Malott, Grace Tarvin, Morgan West
Honor Roll: Paul Connolly, Stacy Dainty, Nayari Diaz, Daniel Draper, Carlyn Fernetti, Elliot Haepp, Brooklyn Hickle, Alexander Kelch, Declan Kotewa, Addison Pace, Kade Peirce, Addison Roddis, Paris Roddis, Jacob Showens, Colton Smith, Olivia Stinauer, Shelby Vacca, Alexander Wetterauer
6TH GRADE
High Honors: Jasmine Murphy, Joley McLaughlin
Honor Roll: Jacey Barclay, Kolby Cleer, Rebekah Foxall, Hendrix Feht, Jeremiah Hines, Paisley Johnson, Owen Kelley, Diellza Mehmedi, Dylan Morehouse, Brett Pasley, Jadyn Sheets, Carter Sours, Mylie Sours, Alivia Svob, Abagail Wilkinson