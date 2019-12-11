GENESEO SCHOOLS LUNCH MENUS
DECEMBER 16-20
MONDAY, DECEMBER 16
ELEMENTARY: ORANGE CHICKEN OVER RICE, STEAMED BROCCOLI, CELERY
STICKS, DICED PEACHES
MIDDLE SCHOOL: TURKEY & GRAVY W/BISCUIT, MINI TACOS
HIGH SCHOOL: PRIME TIME CHICKEN SANDWICH, TURKEY GRAVY W/BISCUIT,
STUFFED CRUST CHEESE PIZZA, MLS: ORANGE CHICKEN W/EGG ROLL
TUESDAY, DECEMBER 17
ELEMENTARY: MINI TACOS, SHREDDED LETTUCE & CHEESE, CORN, PINEAPPLE
MIDDLE SCHOOL: PIZZA HUT SAUSAGE PIZZA, MEATBALL SANDWICH
HIGH SCHOOL: LASAGNA ROLL UP OR CHEESE RAVIOLI, BAKED CHICKEN
DRUMSTICK, EISENBERG HOT DOG, MLS: BISTRO CHICKEN SANDWICH
WEDNESDAY, DECEMBER 18
ELEMENTARY: *NORTHSIDE/ST. MALACHY: HAPPY JOE’S CHEESE PIZZA; PIZZA
CRUNCHERS, ROMAINE SALAD, GRAPE TOMATOES, PEARS
MIDDLE SCHOOL: SOFT SHELL TACO, MINI CORN DOGS
HIGH SCHOOL: CHICKEN FAJITA W/MEXICAN RICE, CHEESE QUESADILLA, MLS:
TYSON SPICY CHICKEN SANDWICH
THURSDAY, DECEMBER 19
ELEMENTARY: HAMBURGER/CHEESEBURGER, BAKED BEANS, CARROTS, GRAPES
MIDDLE SCHOOL: CHICKEN ORIENTAL W/BROWN RICE, SLOPPY JOE SANDWICH
HIGH SCHOOL: HAPPY JOE’S TACO PIZZA, MINI CORN DOGS, CHICKEN STICKS
CHILI
FRIDAY, DECEMBER 20
ELEMENTARY: CHRISTMAS TREE CHICKEN NUGGETS W/DINNER ROLL, SPINACH
SALAD, RED PEPPERS, JOLLY SIDEKICK, DECEMBER BIRTHDAY TREAT
MIDDLE SCHOOL: PULLED PORK SANDWICH, CHRISTMAS CHICKEN NUGGETS
HIGH SCHOOL: MAX CHEESE STICKS, FISH SANDWICH, EISENBERG HOT DOG, MLS:
ASIAN CHICKEN BITES W/ROLL
*OFFEREND DAILY AT MIDDLE SCHOOL: DELI SANDWICHES, CHEF SALADS
**OFFERED DAILY AT HIGH SCHOOL: DELI SANDWICHES, CHEF SALADS WITH
ROLL, HAMBURGER OR CHEESEBURGER
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