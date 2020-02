ORION-Out of a field of 17 schools competing, the Ingersoll Middle School wrestling team took first place at the Orion Invitational held Saturday, Feb. 1 with a score of 202 points.

Other placings include:

Second-Quincy; 176

Third-Moline John Deere; 171.50

Fourth-Rock Island Edison; 171

Fifth-Orion;166.50

Sixth-Mercer County;161.50

Seventh-Olympia;142

Eighth-Rockridge; 125.50

Ninth-Oregon;125

Tenth-Camp Point Central; 121

Eleventh-Erie; 119

Twelfth-Riverdale; 113

Thirteenth-Sherrard; 98

Fourteenth-EM Glenview; 83.50

Fifteenth-Kewanee; 83

Sixteenth-Princeton; 55

Seventeenth-Colona; 19

Individual Results:

Danny Murphy (100) Fourth Place

59 Won Landmark Griffith (Edison) Fall 2:44

258 Won Parker Rangel (Erie) Decision 7-0

395 Lost Ethan Monson (Mercer County) Fall 2.25

487 Lost Carlos Benavidez (Princeton) Decision 11-7

Duncan Harn (105) Second Place

72 Won Dominic James (Edison) Fall .15

264 Won Ben Taylor (Kewanee) Fall .33

398 Won Blake Pearson (Glenview) Fall .23

492 Lost Jude Finch (Rockridge) Decision 4-3

Andrew Siemon (112)

74 Lost Ryan Lower (Rockridge) Fall 2.33

189 Lost Johnathon Weakly (Sherrard) Fall .32

Bri Putman (119)

74 Lost Darian Holloway (Olympia) Fall 1.05

348 Lost Karin Manning (Colona) Decision 7-4

Matt Dunlap (126) Fifth Place

93 Lost Trenton Rowe (Moline) Fall 1.35

199 Won James Rascoe (Erie) Fall .21

351 Won Landyn Windham (Oregon) Fall .59

442 Won Avery Flactiff (Edison) Fall .41

502 Won Mario Abbe (Quincy) Fall .55

Katelyn Marvel 135

98 Lost Ascher Carroll (CPC) Fall .19

201 Lost Luke Purchase (Erie) Fall .11

Aden Greene (145)

110 Lost Zac Bradley (Riverdale) Fall 2.09

359 Lost Angelo Gay (Edison) Fall .19

Jackson Bond (155) Fourth Place

287 Won James Mueller (Quincy) Fall 1.16

410 Lost Houston Arterburn (Oregon) Fall .29

515 Lost Junior Murray (Kewanee) Fall .58

Connor Williams (185)

130 Won Levi Schurr (Sherrard) Fall 1.02

293 Lost Anthony Bauer (Oregon) Fall .45

452 Lost Evan Santilli (Colona) Fall .34

Hunter Brawdy (215) Fifth Place

298 Lost Brady Davis (Oregon) Fall 1.2

454 Won Trenton Wilson (Princeton) Decision 3-0

526 Won Ryan Mast (Quincy) Fall 2.15

Grant Kessler (275) Fifth Place

302 Lost Jack Hockaday (Erie) Fall 1.17

530 Won Corbyn Powers (Kewanee) Fall 2.05

Dylan Steele (65) Second Place

229 Won Payton Kemp (Sherrard) Fall 2.26

381 Won Ben Porter (Riverdale) Fall 1.37

460 Lost Jake Hardesty (Canton) Decision 5–2

Jake Hardesty (65) First Place

232 Won Carter Knobloch (Olympia) Maj. Dec. 10-2

382 Won Chance Desplinter (Kewanee) Fall 1.34

460 Won Dylan Steele (Canton) Decision 5-2

Patricia Pitzer (70)

10 Lost Luke Werner (Sherrard) Fall .22

309 Lost Jackson Buehler (CPC) Maj. Dec. 14-0

Maddux Steele (70) Second Place

236 Won Jackson Bueller (CPC) Fall 2.15

384 Won Logan Stone (Glenview) Fall .47

464 Lost Colton Bock (Rockridge) Decision 9-6

Chase Lawson (75) Fourth Place

20 Won Jayvin Johnson (Rockridge) Fall 1.30

238 Won Javontae Turner (Edison) Fall 2.35

385 Lost Dom Diaz (Moline) Fall .49

467 Lost Dylan Elmer (Olympia) Tech Fall 15-0

Grady Smith (80)

32 Lost Jack Jochums (Canton) Fall .30

168 Lost Joel Gutierrez (Glenview) Maj. Dec. 16-7

Evan Johnson (80)

28 Lost Mateo Martinez (Olympia) Fall .45

166 Won Connor Johnson (Erie) Fall 2.27

318 Lost Eli Foster (Sherrard) Fall 2.21

32 Won Grady Smith (Canton) Fall .30

244 Won Jackson Messenger Fall .40

388 Won Klay Goodnight (Rockridge) Fall .38

472 Lost Mateo Martinez (Olympia) Fall .56

Alex Carrier (85)

35 Won Caleb Quam (Mercer County) Fall .45

246 Lost Xavier Marolf (Glenview) Fall .45

323 Won Graydon Church (Erie) Fall .46

428 Lost Clayton Blumenstein (Rockige) Maj. Dec. 11-0

Dylan Lockwood (90) Third Place

44 Won Xander Spangler (Mercer County) Fall .15

250 Won Connor Schnell (Moline) Fall .17

391 Lost Ace Christiansen (Princeton) Decision 7-5

479 Won Jacob Gibson (Erie) Fall 2:24

Ian Oaks (95)

50 Lost Lucas Wirth (Moline) Maj. Dec. 20-9

177 Lost Cael Kuster (Rockbridge) Tech Fall 16-0