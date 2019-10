Canton finishes 5th at Kewanee Regional with a 437.

Canton has three girls advance to sectionals Monday @ Spring Creek Golf Course:

E. Rosich

K. Fahnestock

R. Moser

STATS

Canton

E. Rosich 105

R. Moser 108

K. Fahnestock 107

T. McClaskey 117

J. Walters 117

S. Eveland 118

Top 3 teams that advance to sectionals

St Bede 384

Kewanee 389

Peoria Notre Dame 397

Illini Bluffs 434

Elmwood 483

Princeville 496

Farmington 508

Knoxville 552