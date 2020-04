From staff reports

Julian Samuels of Annawan and Kavon Russell of Kewanee were each named as alternate selections to the Illinois Basketball Coaches Association all-star game teams.

Both Samuels and Russell were nominated to the Class 1A-2A North squad coached by Ryan Tompkins of Gibson City Melvin Sibley.

The IBCA released the names of their all-star game selections, even though the organization canceled the annual game for graduated seniors, which is usually held at Pontiac in June.

Here is the complete list of selections:

Boys

Class 1A-2A North

Kendale Anderson, Chicago Leo. Isaiah Brown, Peoria Quest. Taaj Davis, Aurora Christian. Drake Hammel, West Hancock. Devon House, Newman Central Catholic. Cooper Larsen, Indian Creek. Micah Schyders, Yorkville Christian. Damarius Splunge, Chicago Orr. Donovan Taylor, Chicago Fenger. Trey VanWinkle, Paxton Buckley Loda. Jack Weber El Paso-Gridley. Jack Weber, Roanoke-Benson. Jadon Williams, Chicago Corliss. Alex Wood, Normal University. Trey Woolsey, Oregon. Alternates: Jarvin Graham, Chicago Perspectives. Bryce Hall, Chicago Orr. Dane Kane Niles Northridge Prep. Rashaun King, Monmouth-Roseville. Mason Mueller, Petersburg PORTA. Kavon Russell, Kewanee. Julian Samuels, Annawan. Ryan Wier, Pontiac. Levi Zimmerman, Colfax Ridgeview. Coach: Ryan Thomkins, Gibson City Melvin Sibley.

Class 1A-2A South

Jacob Dust, Effingham St. Anthony. Luke Ervie, Freeburg. Trent Glidewell, Goreville. Connor Heaton. Moweaqua Central A&M. Blake McKay, Woodlawn. Javonnie Moore, Madison. Mason Muller, Petersburg PORTA. Joel Nierman, Pleasant Plains. Jacob Paradee, Moweaqua Central A&M. Carson Parker, Nashville. Drew Reifsteck, Bismarck-Henning. Derrick Roberts, Springfield Calvary. Carter Sabol, Nokomis. Dawson Yates, Pinkneyville. Spencer Yoggerst, Riverton. Caleb Zurliene, Breese Mater Dei. Alternates: Landon Albright, Goreville. Dalton Burgner, Belleville Althoff. Kane Hixenbaugh, Fairfield. Aidan Jahraus, Altamont. Coach: Randy Bishop, Lawrenceville.

Class 3A-4A North

Matthew Ambrose, Lincolnshire Stevenson. Tyler Beard, Chicago Whitney Young. Antoine Bloxton, Chicago Bogan. Darius Burford, Bolingbrook. Jamere Hill, Joliet West. Ramean Hinton, Chicago Curie. Bennett Kwiecinski, Wilmette Loyola Academy, Dominic Martinelli, Glenview Glenbrook South. Adam Miller, Chicago Morgan Park. Isaiah Rivera, Geneseo. Nate Shockey, Elmhurst York. Marcus Skeete, Aurora Waubonsie Valley. Aquan Smart, Skokie Niles North. DJ Steward, Chicago Whitney Young. Marcus Watson Jr., Chicago Morgan Park. Alternates: Cameron Dougherty, Naperville Central, Billy Durkin, Darien Hinsdale South, DeRon Hall, Lombard Glenbard East, Frank Jacubicek, Cary Grove. Conner Kochera, Arlington Heights St. Viator. Connor Linke, St. Charles North. Sami Osmani, Oak Lawn. DJ Williams, Harvey Thornton. Coach: Pat Ambrose, Lincolnshire Stevenson.

Class 3A-4A South

Jase Berschneider, Taylorville. Rolando Pee Wee Brown, Peoria Manual. Grant Coleman, Mahomet-Seymour. Jackson Connor, Marion. Luke Cox, Troy Triad. Connor Dillon, Peoria Notre Dame. Kaden Froebe, Lincoln. Dante Maddox Jr., Chicago Heights Bloom. Jaylin McCants, Galesburg. Lavell McIntosh, Kankakee. RJ Ogom, Homewood-Flossmoor. Pryce Punkay, Champaign Central. Christian Schumate, Chicago Heights Bloom. Ray’Sean Taylor, Collinsville. Ahron Ulis, Chicago Heights Marian Catholic. Alternates: Jackson Creel, Mount Vernon. Declan Dillion, Peoria Notre Dame. Luke Lehnen, Chatham-Glenwood. Donovan Newby, Chicago Heights Bloom. Josiah Palmer, Homewood-Flossmoor. Gabe Renchen, Bradley-Bourbonnais. Cawhan Smith, Collinsville. Kameron Whiteman, Lincoln. Coach: Eddie Mathews, Bartonville Limestone.

Girls

Class 1A-2A North

Peyton Bannon, Richmond-Burton. Abby Barr, Freeport Aquin. Brinlee Bauman, Princeville. Captria Brown, Danville Schlarman. Lydia Coatney, Lanark Eastland. Sidney Garrett, Port Byron Riverdale. Carley Gillen, Monmouth-Roseville. Erin Hense, Lanark Eastland. Tasia Jordan, Melrose Park Walther Christian. Grace Lueke, McLeansboro, Hamilton County. Chelse Price, Normal University. Meggie Scott, Newark. Jayden Standish, Lexington. Sami Wasmund, Galena. Katelyn Young, Fithian Oakwood. Alternates Hannah Hart, Spring Valley Hall. Kelly Jones, Colfax Ridgeview. Coach: Steve Strough, Peotone.

Class 1A-2A South

Kyndel Arthalony, Mason City Illini Central. Anna Burrus, Concord Triopa. Abby Crain, Carterville. Madison Harper, Manito Midwest Central. Anna Heffren, Lewistown. Hanna Hicks, Illini Bluffs. Sydney Hummert, Quincy Notre Dame. Sarah Isaf, Paris. Caroline Jachino, Pleasant Plains. Elyce Knudsen, Tolono Unity. Shannon Lampe, Breese Mater Dei. Sydney Shaeffer, Lewistown. Payton Sopczak, Goreville. Jeiah Thompson, Carterville. Claire Wilhour, Brownstown St. Elmo. Alternates: Hannah Alvery, Illini Bluffs. Megan Halleman, Greenville. Allyson Hardiek, Altamont. Karrington Krabel, Paris. Bella McCarthy, Jacksonville Rout, Channing Reed, Central A&M. Ashlyn Strudy, Tri-City. Madison Webb, Father McGivney. Coach Greg Bennett, Lewistown.

Class 3A-4A North

Jenna Badali, Chicago Mother McAuley. Lindsey Blackmore, Geneva. Katie Bullman, Grayslake Central. Halle Douglas, Lake Forest. Angela Dugalic, Des Plaines Maine West. Kayla Evans, LaGrange Park Nazareth. Kalie Feuerbach, Sycamore. Kayla Green, Chicago Whitney Young. Kayla Henning, Rockford Boylan. Emily Klaczek, Palatine Fremd. Darrione Rogers, Lake Park. Taylor Thompson, Barrington. Treasure Thompson, Bolingbrook. Dylan Van Fleet, Des Plaines Maine West. Alternates: Margaret Buchert, Libertyville. Leilauni Chanthaboury, St. Charles North. Ambrea Gentile, Evanston. Jayla Turchin, Evanston. Mandy Mien, Streamwood. Jenna Ryan, Chicago Marist. Coach Mary Fendley, Hersey.

Class 3A-4A South

Martice Brooks, Springfield Lanphier. Trinity Duckworth, Country Club Hills Hillcrest. Lindsey Dullard, Morton. Derria Edwards, Peoria Central. Taylor Gugliuzza, New Lenox Lincoln-Way West. Anna Hall, Bethalto Civic Memorial. Kendall Holmes, Lisle Benet Academy. Quierra Love, Edwardsville. Jadia McCloud, Peoria Richwoods. Brooke Schramek, Lisle Benet Academy. Hannah Simmer, Rock Island. Ambranette Storr, Kankakee. Kourtland Tyus, Bethalto Civic Memorial. Imani Williams, Kankakee. Nia Williams, Peoria Richwoods. Alternates: Jazzpher Evans, Joliet West. Isis Fitch, Homewood-Flossmoor. Coach Amanda Aydt, Mattoon.