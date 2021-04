Henry County Election results

Only the Contested races are reported here

ALBA TOWNSHIP LIBRARY (Vote for 5)

Patricia Lancaster 29

Stephanie Paxton 28

Marilyn Yerkey 28

Linda Lane 29

Katie Derue 31

VILLAGE OF ALPHA - VILLAGE CLERK

Wendy Swanson 112

Heather DeShane 65

VILLAGE OF ALPHA - TRUSTEE (Vote for 3)

Teena Anseew 134

Dennis Shannon 132

Michael John Petrovich 117

Brad A. Vandewalle 96

VILLAGE OF ANDOVER - TRUSTEE (Vote for 3)

Elma Gay 41

Jennifer Hirsch 41

Valli Putnam 4

VILLAGE OF ANNAWAN - TRUSTEE (Vote for 3)

John Davis 27

Kim Goodley 34

Brent Heitzler 40

Audie Sturtewagon 50

VILLAGE OF ATKINSON - TRUSTEES (Vote for 3)

Jonathan Skinner 86

Sarah Combs 64

Austin Welch 47

Ryan Rahn 71

VILLAGE OF ATKINSON - TRUSTEE (Unexpired 2 Yr Term)

Travis Vandesnick 55

Gerald Franks 50

VILLAGE OF CAMBRIDGE - TRUSTEE (Vote for 3)

Amanda Johnson 118

Karen Brandau 123

Shawn Stiles 102

VILLAGE OF CLEVELAND - TRUSTEE (Vote for 3)

Gary A. Sides 13

Sherri Stout 12

Janice Hipkins 13

VILLAGE OF COAL VALLEY - TRUSTEE (Vote for 3)

Stanely Engstrom 10

Kevin Stickell 9

James Mountain 9

MAYOR OF COLONA

Richard Holman 520

Jimmy B. Dooley Sr. 329

CITY OF COLONA WARD 2

Sarah Lack 137

Mary Carlson 113

CITY OF COLONA WARD 3

Mickey Painter 109

Thomas Jones 93

CITY OF GALVA WARD 2

James Hartman 29

John Wirth 13

CITY OF GALVA WARD 3

M. Douglas Anderson 53

David Trigg 25

VILLAGE OF HOOPPOLE - TRUSTEE (Vote for 3)

Jenna McClelland 23

Jessica Hartman 23

Lisa Brants 23

VILLAGE OF ORION - TRUSTEE (Vote for 3)

Neal R. Nelson 120

Robert Glen Mitton 92

Ryan Hancock 130

VILLAGE OF WOODHULL - TRUSTEE (Vote for 3)

Christena Anderson 131

Derek VerHeeke 120

Jeffrey L Bell 157

ALBA TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Corey Noord 23

Dwaine R. Shaw 27

John Specht 25

Jason R. Celus 22

Kane Richard Vandersnick 20

ALWOOD CUSD 225 4 Year term (Vote for 3)

Amber Wirt 437

David Althaus 293

Leigh Brinson 250

Scott Francis 231

Heather Poppy 368

ANDOVER TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Steven Gustafson 68

Alan Teerlick 67

Jared Brewer 66

Tyler Horberg 65

ANNAWAN TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Dean Verbeck 71

Chad Koning 68

Tom Wells 70

Dwayne Thurston 63

Jay Wilson 28

ANNAWAN PUBLIC LIBRARY (Vorte for 4)

Carmen Foster 75

Sharon Van Kerrebrock 79

Kristin Nanninga 70

Melanie DeMay 70

ATKINSON TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Keith Carton 112

Daniel DeSmith 116

David Vandevelde 100

Keith Causemaker 124

ATKINSON LIBRARY (Vote for 2)

Sherri Mapes 144

Linda DeSmith 140

BLACK HAWK CC 503 6 Year Term (Vote for 3)

Fritz Larsen 2165

Robert Haak 1527

Kimberly Stevens 2835

Jeffrey Swan 2646

BURNS TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

James Godke 27

Cindy Conrad 25

CAMBRIDGE TOWNSHIP - HIGHWAY COMMISSIONER

Andrew F. Mapes 101

Dale "Sarge" Stiles 95

CAMBRIDGE TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Joan Ehnle 143

Gary Wagner 150

Suzanne Franck 153

Glenn Maertens 171

CAMBRIDGE TOWNSHIP - COMMUNITY HALL TRUSTEE (Vote for 3)

Al Steider 152

John Roehrs 164

Don Hulin 169

CAMBRIDGE PUBLIC LIBRARY (Vote for 3)

Jennifer Johnson 185

Christy Aniol 171

Kathy Borg 200

CAMBRIDGE CUSD 227 4 Year Term (Vote for 2)

Kim Moriarity 218

Chad Humphrey 218

CLOVER TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Rodney J. Olson 115

Dennis Colburn 136

Jeff Newman 124

Charles Goff 128

CLOVER PUBLIC LIBRARY (Vote for 3)

Darcie Berry 439

Alissa Gelaude 410

Pmela Eiker 450

COAL VALLEY FIRE

Yes 10

No 6

COLONA TOWNSHIP 6 - TRUSTEE (Vote for 4)

Richard Seys 637

Chris Schneider 556

Scott Van Houtte 647

Barbara J. Smith 584

COLONA PUBLIC LIBRARY (Vote for 4)

Sherri L. Clark 613

Kathryn White 584

Charlene Massarolo 548

Traci Rieger 561

COLONA FIRE DISTRICT (Vote for 1)

Yes 391

No 616

CORNWALL TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Martin Dynes 23

Joseph Holevoet 25

Aaron Stach 23

Darren Hutchinson 26

EDFORD TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Todd Verheecke 63

Peter Johnson 61

Steven Doy 59

GALVA TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

James Huffman 147

Francis Maertens 141

John VandeVelde 163

Mike Wexwell 158

GALVA - PARK COMMISSIONER (Vote for 2)

Kathryn Laurin 122

Patrick Sloan 127

GALVA CUSD 224 4 Year Term (Vote for 3)

Andrew Larson 220

Kaleena Conrad 205

Laura Burke 206

GALVA CUSD 224 2 Year term (Vote for 2)

Brittany Boston 217

Eric Bates 229

GENESEO TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

John Dwyer 429

Mark Burton 387

Derek Betcher 420

David Ernst 448

Marvin Gradert 204

GENESEO CUSD 228 4 Year Term (Vote for 4)

Keith Buening 590

James Ash 593

Barry Snodgrass 949

Karen Urick 877

Kane Causemaker 888

Heather DeBrock 922

GENESEO PARK DISTRICT - PARK COMMISSIONER (Vote for 3)

Douglas Bodeen 623

Nathan Vorac 754

Bethany Winkleman 652

CITY OF GENESEO

Yes 152

No 304

HANNA TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Dennis E. Sullivan 128

Robert Gramling 129

James E. Thompson 119

Kevin K. Rahn 125

HENRY/STARK/BUREAU RGB 28 (Vote for 2)

Douglas Swasnon - Henry County 3382

Bruce Dennison - Henry County 3187

LORAIINE TOWNSHIP - TRUSTEE (VOTE FOR 4)

Timothy Anderson 35

Deric D. Olson 35

Steve Vandike 35

Kurt Wirth 34

LYNN TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Rob DeBaille 62

David Doy 57

Mark Seabloom 53

Steven Trego 56

MUNSON TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Brian Humphries 32

Gib Cady 33

Jerry Snodgrass 32

Robert Steele 37

ORION CUSD 223 4 Year term (Vote for 3)

Brandon Cooper 305

Heather Carlson Hoftender 338

Aaron Kayser 315

OSCO TOWNSHIP - HIGHWAY COMMISSIONER

Richard Kleinau 74

Kyle Miller 46

OSCO TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Allen R. Haars 100

Dan Maeltzer 100

Richard S. Lund 93

William Collis 102

OXFORD TOWNSHIP - TOWNSHIP SUPERVISOR

Gary Barton 275

Kristine Willett 133

OXFORD TOWNSHIP - HIGHWAY COMMISSIONER

Dennis Kyser II 192

Marion Calmer 151

Michael Diffenbaugh 66

OXFORD TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Kelly Atchison 334

Joseph Lindquist 269

Jeffrey Welch 292

Jeff Maher 301

PHENIX TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Leslie Strole 68

Jackie Brooks 73

James "Mike" Lively 69

Jill K. Darin 73

PROPHETSTOWN-LYNDON-TAMPICO BOARD OF EDUCATION 4 Yr Tern(Vote for 4)

James Melton 7

Whitney M. Mitchell-Dewitte 7

Tya Boucher 7

Stuart Malone 7

PROPHETSTOWN FIRE (Voter for 2)

Richard Buell 18

Jennifer Sleeman 22

Nels Carlson 54

PROPHETSTOWN FIRE 2 Year Term (Vote for 1)

James E. Thompson 27

Ronald Hanson 29

UNITED TWP HSD 30 4 Year Term (Vote for 4)

Harry Arvanis 387

Giovanna Davila 337

Susan Koska 395

Christopher Decock 343

WELLER TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Richard DeSchepper 41

Dennis Stoneberg 44

Warren Schulz 44

Donald Rogers 46

WESTERN TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Marcus Westerlund 139

Duane Abrahamson 139

Andrew Haars 165

Susan DeDecker 149

WETHERSFIELD TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Robert Green 274

Mark D. Rose 326

Michael Nichols 344

Steven Looney 384

YORKTOWN TOWNSHIP - TRUSTEE (Vote for 4)

Terry Sommers 52

Wes Roselieb 52

Randy Noord 48

Tom Church 49

WESTERN LIBRARY - TRUSTEE (Vote for 2)

Kathleen Parrish 293

Beth Hoffman 298