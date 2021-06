Geneseo High Second Honor Roll

Geneseo Republic

Seniors Second Honor Roll

Nicholas A. Baraks, Gunnar W. Beert, Tyler J. Belanger, Morgan G. Bjorkman, Devin L. Brodersen, Fayne M. Brown, LeighAnn M. Cauwels, Nathaniel J. Clark-Holke, Tristan A. Damewood, Ella H. Dethlefs, Cole B. Ellerbrock, Maelyn E. Gentry, Adam J. Goodwin, Ashlyn S. Gray, Alex E. Hicks, Breanna K. Holman, Zachary L. Johns, Noah R. Johnson, Athena L. Knowles, Connor J. Koberlein, Olivia R. Koning, Keeton R. Lawrence, Marcus G. Mattan, Rachel C. Minnaert, Kalena J. Monahan, Gannon M. Newkirk, Michael D. Ochs, Austin J. Roberts, Brennen S. Smith, Cadence R. Talbert, Kyle W. Traphagan, Logan A. Tuggle, Nicholas E. VanDeWoestyne, Brendan D. Wattenberg, Dylan J. Webster, Chase D. Wildermuth, Kyler J. Williams

Juniors Second Honor Roll

Kylee R. Baty, Isabelle G. Berry, Alexandra K. Buyck, Abby R. Chasek, Hunter N. Clark-Holke, Garrett J. Coleman, Drayton R. DeBoef, Drake M. Derham, Gabrielle E. Elmer, Taya J. Fouts, Cooper M. Goethals, Lexi M. Gordon, Fynnigan V. Greene, Ryan C. Hallendorff, Claire K. Henson, Triston L. Highton, Autumn N. Holmstrom, Jillian A. Johnson, Justin R. Johnson, Benjamin D. Knowles, Matthew T. Krohn, Chase J. Leigh, Lena G. Litherland, Jonathan W. Maxwell, Nathan S. McAvoy, Aidan M. McConville, Emma M. McKusker, Zachary J. Nelson, Ronnie C. Osborne, Jenseny M. Pankey, Donna R. Richardson, Zackary M. Rokey, Brock C. Seei, Luke T. Seyller, Mason W. Steinert, Evan S. Stevenson, Sophia M. Stiles, Zander L. Ulam, Eryn L. VanKlaveren, Tanner A. Vincent, Fisher R. Woelke,

Sophomore Second Honor Roll

Bryce D. Bealer, Max W. Biddle, Reghan C. Buysse, Nash S. Clementz, Janelle M. Corales, Caleb S. Durian, Karson M. Emry, Jaide G. Flowers, Allison R. Griffin, Kira M. Gugelmeyer, Violet D. Hodgson, Grace M. Janecek, Alexander H. Jones, Addison G. Jorgensen, Josiah D. King, Sean J. Krull, Adriana Y. Minnaert, Josie E. Minnaert, Tyler S. Misfeldt, Andrew V. Nelson, Rylie R. Preston, Payton D. Salier, Noah C. Schrader, Joseph A. Sebastian, Jordyn A. Sedlock, Payton L. Stohl, Timothy J. Stohl, Daniel L. Thompson, Keaton I. Thompson, Nola M. Travis, Delainey M. VanRycke, DeMarcus J. Wisdom

Freshman Second Honor Roll

