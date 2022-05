Henry County Summer Events calendar

staff writer

05/29/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

05/30/22 AISLE OF FLAGS GENESEO

06/03/22 GENESEO GOLF OUTING GENESEO

06/04/22 DANCING QUEEN CONCERT BISHOP HILL

06/04/22 GENESEO FAMERS MARKET 8am to 12pm every Saturday thru October GENESEO

06/04/22 ANDOVER DAYS PAST-PRESENT ANDOVER

06/05/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

06/08/22 DENNIS STROUGHMATT ET L'ESPIRIT CREOLE CONCERT CAMBRIDGE

06/11/22 BRANTLEY FRANCIS FOUNDATION COMM PICNIC GENESEO

06/11/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO

06/12/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

06/11/22 SUMMERTIME MARKET AT SONGBIRD LANE ANTIQUE CAMBRIDGE

06/15/22 HENRY COUNTY FAIR WEEK (JUNE 15-19) CAMBRIDGE

06/16/22 GIRL'S NIGHT OUT GENESEO

06/17/22 MUSIC FEST WEEKEND (JUNE 17-19) GENESEO

06/18/22 MORE ON 34 GALVA

06/19/22 FATHER'S DAY BREAKFAST BUFFET & DINNER BISHOP HILL

06/19/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

06/23/22 CARRIE WELLING CONCERT CAMBRIDGE

06/25/22 MIDSOMMAR MUSIC FESTIVAL BISHOP HILL

06/26/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

07/02/22 THRILL ON THE HILL FIREWORKS GENESEO

07/03/22 FREEDOM FEST STREET DANCE GALVA

07/03/21 ORION FIREWORKS FESTIVAL ORION

07/04/22 AISLE OF FLAGS GENESEO

07/04/22 FREEDOM FEST FIREWORKS GALVA

07/04/21 KEWANEE FIREWORKS KEWANEE

07/09/21 PRAIRIE CHICKEN ARTS FEST KEWANEE

07/09/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO

07/10/22 COMMUNITY BREAKFAST ANDOVER

07/10/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

07/16/22 WOODHULL FUN FEST WOODHULL

07/17/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

07/23/22 TIM CROSBY CONCERT CAMBRIDGE

07/24/22 ANTIQUE CAR SHOW BISHOP HILL

07/24/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

07/29/22 GENESEO SIDEWALK SALES GENESEO

07/31/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

08/02/22 NATIONAL NIGHT OUT GENESEO

08/02/22 TOURING UTOPIA (AUG 2-5) BISHOP HILL

08/07/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA

08/06/22 ROTARY CAR SHOW CAMBRIDGE

08/13/22 HUMMINGBIRD FESTIVAL (AUG 13-14) BISHOP HILL

08/13/22 ICE CREAM SOCIAL/PORK CHOP SUPPER ANDOVER

08/13/22 BACK ROAD MUSIC FESTIVAL GALVA

08/13/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO

08/20/22 FIRE DEPARTMENT HOG ROAST GALVA

08/21/22 FREEDOM FEST CAR SHOW GALVA

08/27/22 BISHOP HILL CHAUTAUQUA (Aug 27 & 28) BISHOP HILL

09/03/22 KEWANEE HOG DAYS KEWANEE

09/03/05 ORION FALL FEST ORION

09/03/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO

09/08/22 STEARMAN FLY-IN GENESEO

09/09/22 TRAINS, PLANES & AUTOMOBILES GENESEO

09/11/22 CRAIG GERDES CONCERT CAMBRIDGE

09/09/22 CRUISE THE CANAL I GENESEO

09/10/22 OLD SETTLERS DAY & PARADE BISHOP HILL

09/18/22 HONOR FLIGHT FUNDRAISER BISHOP HILL

09/18/22 JEFFREY MESSEROLE CONCERT CAMBRIDGE

09/16/22 ANTIQUE ENGINE & TRACTOR WORKING FARM SHOW (Sep 16-18) GENESEO