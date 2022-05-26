Henry County Summer Events calendar

staff writer

05/29/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK            GALVA

05/30/22        AISLE OF FLAGS                                                               GENESEO

06/03/22        GENESEO GOLF OUTING                                                GENESEO 

06/04/22        DANCING QUEEN CONCERT                                           BISHOP HILL

06/04/22        GENESEO FAMERS MARKET 8am to 12pm every Saturday thru October                                                                                                    GENESEO 

06/04/22         ANDOVER DAYS PAST-PRESENT                                   ANDOVER

06/05/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK             GALVA

06/08/22        DENNIS STROUGHMATT ET L'ESPIRIT CREOLE CONCERT                                                                                                 CAMBRIDGE

06/11/22        BRANTLEY FRANCIS FOUNDATION COMM PICNIC       GENESEO

06/11/22        SHOOT THE LOOP CAR CRUISE                                      GENESEO 

06/12/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK             GALVA

06/11/22        SUMMERTIME MARKET AT SONGBIRD LANE ANTIQUE CAMBRIDGE

06/15/22        HENRY COUNTY FAIR WEEK (JUNE 15-19)                    CAMBRIDGE

06/16/22        GIRL'S NIGHT OUT                                                            GENESEO 

06/17/22         MUSIC FEST WEEKEND (JUNE 17-19)                            GENESEO 

06/18/22        MORE ON 34                                                                        GALVA

06/19/22        FATHER'S DAY BREAKFAST BUFFET & DINNER            BISHOP HILL

06/19/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK             GALVA

06/23/22        CARRIE WELLING CONCERT                                            CAMBRIDGE

06/25/22        MIDSOMMAR MUSIC FESTIVAL                                         BISHOP HILL

06/26/22         LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK             GALVA

07/02/22        THRILL ON THE HILL FIREWORKS                                    GENESEO

07/03/22        FREEDOM FEST STREET DANCE                                       GALVA

07/03/21        ORION FIREWORKS FESTIVAL                                            ORION

07/04/22          AISLE OF FLAGS                                                                  GENESEO

07/04/22          FREEDOM FEST FIREWORKS                                             GALVA

07/04/21           KEWANEE FIREWORKS                                                      KEWANEE

07/09/21        PRAIRIE CHICKEN ARTS FEST                                            KEWANEE

07/09/22        SHOOT THE LOOP CAR CRUISE                                         GENESEO

07/10/22        COMMUNITY BREAKFAST                                                    ANDOVER

07/10/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK                 GALVA   

07/16/22        WOODHULL FUN FEST                                                         WOODHULL

07/17/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK                 GALVA

07/23/22        TIM CROSBY CONCERT                                                        CAMBRIDGE

07/24/22        ANTIQUE CAR SHOW                                                            BISHOP HILL

07/24/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK                 GALVA

07/29/22        GENESEO SIDEWALK SALES                                              GENESEO

07/31/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK                GALVA

08/02/22        NATIONAL NIGHT OUT                                                        GENESEO

08/02/22        TOURING UTOPIA (AUG 2-5)                                               BISHOP HILL

08/07/22        LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK               GALVA

08/06/22        ROTARY CAR SHOW                                                            CAMBRIDGE

08/13/22        HUMMINGBIRD FESTIVAL (AUG 13-14)                              BISHOP HILL

08/13/22        ICE CREAM SOCIAL/PORK CHOP SUPPER                        ANDOVER

08/13/22        BACK ROAD MUSIC FESTIVAL                                             GALVA

08/13/22        SHOOT THE LOOP CAR CRUISE                                        GENESEO

08/20/22        FIRE DEPARTMENT HOG ROAST                                        GALVA

08/21/22        FREEDOM FEST CAR SHOW                                               GALVA

08/27/22        BISHOP HILL CHAUTAUQUA (Aug 27 & 28)                        BISHOP HILL

09/03/22        KEWANEE HOG DAYS                                                          KEWANEE

09/03/05        ORION FALL FEST                                                                ORION

09/03/22        SHOOT THE LOOP CAR CRUISE                                        GENESEO

09/08/22        STEARMAN FLY-IN                                                                GENESEO

09/09/22        TRAINS, PLANES & AUTOMOBILES                                    GENESEO

09/11/22        CRAIG GERDES CONCERT                                                 CAMBRIDGE

09/09/22        CRUISE THE CANAL I                                                            GENESEO

09/10/22        OLD SETTLERS DAY & PARADE                                          BISHOP HILL

09/18/22        HONOR FLIGHT FUNDRAISER                                            BISHOP HILL

09/18/22        JEFFREY MESSEROLE CONCERT                                      CAMBRIDGE

09/16/22        ANTIQUE ENGINE & TRACTOR WORKING FARM SHOW (Sep 16-18)                                                                                                                GENESEO 

A pair of dancers mug for the camera during the Back Roads Music Festival