Henry County Summer Events calendar
05/29/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
05/30/22 AISLE OF FLAGS GENESEO
06/03/22 GENESEO GOLF OUTING GENESEO
06/04/22 DANCING QUEEN CONCERT BISHOP HILL
06/04/22 GENESEO FAMERS MARKET 8am to 12pm every Saturday thru October GENESEO
06/04/22 ANDOVER DAYS PAST-PRESENT ANDOVER
06/05/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
06/08/22 DENNIS STROUGHMATT ET L'ESPIRIT CREOLE CONCERT CAMBRIDGE
06/11/22 BRANTLEY FRANCIS FOUNDATION COMM PICNIC GENESEO
06/11/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO
06/12/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
06/11/22 SUMMERTIME MARKET AT SONGBIRD LANE ANTIQUE CAMBRIDGE
06/15/22 HENRY COUNTY FAIR WEEK (JUNE 15-19) CAMBRIDGE
06/16/22 GIRL'S NIGHT OUT GENESEO
06/17/22 MUSIC FEST WEEKEND (JUNE 17-19) GENESEO
06/18/22 MORE ON 34 GALVA
06/19/22 FATHER'S DAY BREAKFAST BUFFET & DINNER BISHOP HILL
06/19/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
06/23/22 CARRIE WELLING CONCERT CAMBRIDGE
06/25/22 MIDSOMMAR MUSIC FESTIVAL BISHOP HILL
06/26/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
07/02/22 THRILL ON THE HILL FIREWORKS GENESEO
07/03/22 FREEDOM FEST STREET DANCE GALVA
07/03/21 ORION FIREWORKS FESTIVAL ORION
07/04/22 AISLE OF FLAGS GENESEO
07/04/22 FREEDOM FEST FIREWORKS GALVA
07/04/21 KEWANEE FIREWORKS KEWANEE
07/09/21 PRAIRIE CHICKEN ARTS FEST KEWANEE
07/09/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO
07/10/22 COMMUNITY BREAKFAST ANDOVER
07/10/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
07/16/22 WOODHULL FUN FEST WOODHULL
07/17/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
07/23/22 TIM CROSBY CONCERT CAMBRIDGE
07/24/22 ANTIQUE CAR SHOW BISHOP HILL
07/24/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
07/29/22 GENESEO SIDEWALK SALES GENESEO
07/31/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
08/02/22 NATIONAL NIGHT OUT GENESEO
08/02/22 TOURING UTOPIA (AUG 2-5) BISHOP HILL
08/07/22 LEVITT AMP SUNDAY CONCERTS WILEY PARK GALVA
08/06/22 ROTARY CAR SHOW CAMBRIDGE
08/13/22 HUMMINGBIRD FESTIVAL (AUG 13-14) BISHOP HILL
08/13/22 ICE CREAM SOCIAL/PORK CHOP SUPPER ANDOVER
08/13/22 BACK ROAD MUSIC FESTIVAL GALVA
08/13/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO
08/20/22 FIRE DEPARTMENT HOG ROAST GALVA
08/21/22 FREEDOM FEST CAR SHOW GALVA
08/27/22 BISHOP HILL CHAUTAUQUA (Aug 27 & 28) BISHOP HILL
09/03/22 KEWANEE HOG DAYS KEWANEE
09/03/05 ORION FALL FEST ORION
09/03/22 SHOOT THE LOOP CAR CRUISE GENESEO
09/08/22 STEARMAN FLY-IN GENESEO
09/09/22 TRAINS, PLANES & AUTOMOBILES GENESEO
09/11/22 CRAIG GERDES CONCERT CAMBRIDGE
09/09/22 CRUISE THE CANAL I GENESEO
09/10/22 OLD SETTLERS DAY & PARADE BISHOP HILL
09/18/22 HONOR FLIGHT FUNDRAISER BISHOP HILL
09/18/22 JEFFREY MESSEROLE CONCERT CAMBRIDGE
09/16/22 ANTIQUE ENGINE & TRACTOR WORKING FARM SHOW (Sep 16-18) GENESEO